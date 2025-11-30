Μπενίτεθ μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Κόστισαν τα λάθη

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τα οποία κόστισαν την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ με 3-2.

Με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-2 στη Λεωφόρο για την 12η αγωνιστική της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του, ωστόσο κάποια λάθη κόστισαν και ήρθε η ήττα.

«Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η αντίδραση της ομάδας κόντρα σε κάποιες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, ήταν αρκετά καλή, δείξαμε χαρακτήρα και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, όμως δεν κρατήσαμε την ισοπαλία. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάποια ξεκάθαρα λάθη που κάναμε τα οποία μπορούσαν να μας κοστίσουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ειδικά σε ντέρμπι, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε.», δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ.