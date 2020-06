Μια ακόμα μεγάλη μορφή του ΝΒΑ που εξαπολύει… ευθεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ο θρύλος των Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δειλό και διχαστικό.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη δολοφονία του Τζορντ Φλόιντ, από λευκό αστυνομικό, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει αρκετές φορές… λάδι στη φωτιά με τις δηλώσεις – πράξεις του, κάτι που τον έχει βάλει στο «στόχαστρο».

Ο χώρος του αθλητισμού στις ΗΠΑ έχει βγάλει αντίδραση! «Αστέρες» του ΝΒΑ (εν ενεργεία και παλαίμαχοι) ζητούν δικαιοσύνη, στέλνουν αντιρατσιστικά μηνύματα, ενώ δεν διστάζουν να εξαπολύσουν επίθεση κατά του Τραμπ.

Πόποβιτς: Ευθεία επίθεση σε Τραμπ! «Είναι καταστροφέας και δειλός, γι’ αυτό κρύβεται στο υπόγειο»

Ο θρύλος των Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, έστειλε το δικό του δυναμικό μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον δειλό και διχαστικό!

Ο Μπιλ Ράσελ ανέβασε μία φωτογραφία που είχε ποστάρει το 2017 (για να στηρίξει τον Κόλιν Καπέρνικ), όταν είχε ποζάρει γονατιστός φορώντας στον λαιμό του το “Μετάλλιο της ελευθερίας” το οποίο έλαβε το 2011.

«Προέβαλες το αφήγημά σου ότι το να γονατίζεις είναι ασεβές και μη αμερικανικό. Ποτέ δεν ήταν κάτι τέτοιο. Είσαι διχαστικός και δειλός. Πρέπει να έχεις πραγματικό θάρρος γα να υπερασπίζεσαι το σωστό και να ρισκάρεις τη ζωή σου εν μέσω πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Trump you projected your narrative that #TakingAKnee is disrespectful & #UnAmerican it was never about that! You are divisive & a coward. It takes true courage 2 stand 4 what is right & risk your life in the midst of a #pandemic #Proud2kneel #BlackLivesMatter @MSNBC @BostonGlobe https://t.co/nhNITHSrxo pic.twitter.com/h0PuUYVFwu