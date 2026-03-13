Μπόλντγουιν: «Η κόντρα μου με τον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει από τη σειρά των πλέι οφ με τη Μακάμπι το 2024»

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν πέτυχε buzzer beater τρίποντο νίκης στο παιχνίδι της Φενερμπαχτσέ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και ο πανηγυρισμός του πάνω στο σήμα του «τριφυλλιού» είχε προκαλέσει σύρραξη, με τον Ματίας Λεσόρ να τον σπρώχνει.

Από το 2024 και τη σειρά των πλέι οφ του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι, από την οποία προχώρησαν οι πράσινοι, έχει ξεκινήσει η κόντρα του με την αθηναϊκή ομάδα, καθώς τότε θεωρούσε ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης, αλλά λόγω τραυματισμού δεν κατάφερε να αγωνιστεί σχεδόν καθόλου.

Η αντίδρασή του στο τρίποντο νίκης κόντρα στους πράσινους ήταν επακόλουθο μίας κίνησης των παικτών του Αταμάν μετά τη νίκη τους στην Κωνσταντινούπολη, που και τότε είχε μία στιγμή έντασης με τον Γκραντ.

Ο Αμερικανός στη συνέντευξη που έδωσε στο «Basketball Sphere» έκανε και πρόβλεψη για το Final Four βάζοντας τον Παναθηναϊκό στις ομάδες που θα προκριθούν, πιστεύοντας ότι είναι δύσκολο να χάσει σε σειρά αγώνων.

Τα λόγια του Μπόλντγουιν

Για την κόντρα του με τον Παναθηναϊκό: «Πηγάζει από τη σειρά της Μακάμπι με τους πράσινους για τα play-offs το 2024. Εκείνη την χρονιά ένιωσα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague. Είχαμε έδρα το Βελιγράδι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά καταφέραμε να είμαστε μια ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχαμε νικήσει δύο φορές στην κανονική περίοδο.

Στον πρώτο αγώνα έπαθα θλάση. Δεν μπορούσα να παίξω στη σειρά. Προσπάθησα να επιστρέψω στον τέταρτο αγώνα και έπαθα υποτροπή. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Ήταν η χρονιά μου που ένιωσα ότι μπορούσα να κερδίσω την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ήταν εμπόδιο σε αυτό. Κάθε φορά που παίζω εναντίον των πρασίνων, έχω αυτές τις αναμνήσεις.

Υπήρξε μια κατάσταση στην αρχή αυτής της σεζόν όπου πάτησαν πάνω στο έμβλημα της Φενερμπαχτσέ στο παρκέ, αφότου μας νίκησαν εντός έδρας. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή μου μετά το νικητήριο σουτ στο ΟΑΚΑ».

Η πρόβλεψη του Αμερικανού για το Final Four: «Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα να μας κερδίσει (σ.σ Φενερμπαχτσέ) τρεις φορές σε μία σειρά. Οπότε θα είμαστε εμείς. Λόγω της ιστορίας, είναι δύσκολο να μην βάλεις τον Ολυμπιακό. Έχουν το ίδιο μοτίβο να κερδίζουν σειρές.

Πιστεύω μία ισπανική θα είναι εκεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια. Τείνω λίγο προς την Βαλένθια. Πιστεύω είναι σκληρή ομάδα. Νομίζω αν υπάρξει έκπληξη με μία ομάδα που δεν θες να πετύχεις, θα είναι η Βαλένθια.

Νομίζω η τέταρτη θέση θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει να λειτουργήσει. Δεν θα είναι εύκολο να τους κερδίσεις τρεις φορές σε μία σειρά. Νομίζω αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στο Final-Four».