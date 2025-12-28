Αθλητικά

Μπουνιές στο παιχνίδι Πέλικανς – Σανς: Δε δίστασε να τα βάλει με τον πανύψηλο Γουίλιαμς ο Αλβαράδο

Ο γκαρντ των Πέλικανς έχει ύψος 1,83μ και ο Γουίλιαμς 2,16μ
Η ένταση ανάμεσα στους παίκτες των Πέλικανς και των Σανς
Στο παιχνίδι ΠέλικανςΣανς που επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι έγινε ο κακός χαμός ανάμεσα στον Αλβαράδο και τον Γουίλιαμς με τους δύο παίκτες να ανταλλάσουν μπουνιές μέσα στο παρκέ.

Ένα σπρώξιμο πάνω σε ένα σκριν έφερε τρομερή ένταση ανάμεσά τους με τον Αλβαράδο να μην φοβάται να γρονθοκοπήσει τον κατά πολύ ψηλότερο και δυνατότερο Γουίλαμς.

Και οι δύο αποβλήθηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου και το πιο πιθανό είναι να λάβουν και μεγαλύτερη τιμωρία από το NBA, λόγω της σφοδρότητας του καυγά και της άσχημης εικόνας που πέρασαν στο κοινό. 

 

Για την ιστορία οι Σανς πήραν τη νίκη με 123-114 κόντρα στους Πέλικανς με κορυφαίο τον Ντέβιν Μπούκερ που πέτυχε 20 πόντους. 

