Μπουνιές στο παιχνίδι Πέλικανς – Σανς: Δε δίστασε να τα βάλει με τον πανύψηλο Γουίλιαμς ο Αλβαράδο

Στο παιχνίδι Πέλικανς – Σανς που επικράτησαν οι φιλοξενούμενοι έγινε ο κακός χαμός ανάμεσα στον Αλβαράδο και τον Γουίλιαμς με τους δύο παίκτες να ανταλλάσουν μπουνιές μέσα στο παρκέ.

Ένα σπρώξιμο πάνω σε ένα σκριν έφερε τρομερή ένταση ανάμεσά τους με τον Αλβαράδο να μην φοβάται να γρονθοκοπήσει τον κατά πολύ ψηλότερο και δυνατότερο Γουίλαμς.

Και οι δύο αποβλήθηκαν λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου και το πιο πιθανό είναι να λάβουν και μεγαλύτερη τιμωρία από το NBA, λόγω της σφοδρότητας του καυγά και της άσχημης εικόνας που πέρασαν στο κοινό.

FIGHT BREAKS OUT IN SUNS-PELICANSpic.twitter.com/yEjd0pha5z — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2025

Για την ιστορία οι Σανς πήραν τη νίκη με 123-114 κόντρα στους Πέλικανς με κορυφαίο τον Ντέβιν Μπούκερ που πέτυχε 20 πόντους.