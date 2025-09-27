Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Μεγάλη νίκη για τους γηπεδούχους κόντρα στην ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ για την Premier League

Η Μπρέντφορντ επικράτησε με 3-1 κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 6η αγωνιστική της Premier League στο Λονδίνο. Ο Τιάγκο ξεχώρισε με τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να κάνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Premier League, μετά το 2-1 υπέρ της Τσέλσι και ηττήθηκε από την Μπρέντφορντ. Ο Τιάγκο στο 8′ και στο 20′ πέτυχε δύο γκολ για να κάνει το 2-0 για τους γηπεδούχους. Ο Σέσκο στο 26′ μείωσε σε 2-1 για τη Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν σε 2-2 με πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες, όμως ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Στις καθυστερήσεις ο Γένσεν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γιάρμολιουκ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ της Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι με τη νίκη της έφτασαν τη Γιουνάιτεντ στους 7 βαθμούς και πλέον είναι στη 11η θέση, με την ομάδα του Αμορίμ να είναι 13η.