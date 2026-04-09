Αθλητικά

Μπριν Ταϊρί: Το σόου του απίθανου γκαρντ του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μούρθια

Πήρε από το χέρι τον Δικέφαλο και τον οδήγησε στον τελικό του FIBA Europe Cup
Ο Ταϊρί στο Μούρθια - ΠΑΟΚ
FIBA EUROPE CUP

Ο Μπριν Ταϊρί ήρθε μεσούσης της σεζόν στον ΠΑΟΚ και εκτόξευσε τον Δικέφαλο του Βορρά με το ταλέντο του στο σκοράρισμα.

Την πρόκριση του για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε μία επική εμφάνιση το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην έδρα της ισχυρής Μούρθια, άντεξε στην πίεση των Ισπανών και παρότι ηττήθηκε με 89-85, υπερασπίστηκε τη διαφορά της νίκης του (+6) στο πρώτο παιχνίδι και θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Μπιλμπάο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί.

Ο 28χρονος γκαρντ είχε 29 πόντους σε 32:05 λεπτά συμμετοχής με 9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 5/6 βολές. Ειδικά στο φινάλε πέτυχε ορισμένα κομβικά καλάθια για να κρατήσει όρθιο τον Δικέφαλο.

Τα στατιστικά του Μπριν Ταϊρί

29 πόντοι
9/19 δίποντα
2/7 τρίποντα
5/6 βολές
4 ριμπάουντ
6 ασίστ
20 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
133
110
104
90
