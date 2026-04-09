Μπριν Ταϊρί: Το σόου του απίθανου γκαρντ του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μούρθια

Ο Μπριν Ταϊρί ήρθε μεσούσης της σεζόν στον ΠΑΟΚ και εκτόξευσε τον Δικέφαλο του Βορρά με το ταλέντο του στο σκοράρισμα.

Την πρόκριση του για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε μία επική εμφάνιση το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην έδρα της ισχυρής Μούρθια, άντεξε στην πίεση των Ισπανών και παρότι ηττήθηκε με 89-85, υπερασπίστηκε τη διαφορά της νίκης του (+6) στο πρώτο παιχνίδι και θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Μπιλμπάο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί.

Ο 28χρονος γκαρντ είχε 29 πόντους σε 32:05 λεπτά συμμετοχής με 9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 5/6 βολές. Ειδικά στο φινάλε πέτυχε ορισμένα κομβικά καλάθια για να κρατήσει όρθιο τον Δικέφαλο.

Back to back dunks by Breein Tyree to give PAOK BC an early 3-pt lead in the FIBA Europe Cup semi-final against Murcia! pic.twitter.com/UAybIm0qm5 — Phasma Scouting (@PhasmaScouting) April 8, 2026

Τα στατιστικά του Μπριν Ταϊρί

4 ριμπάουντ

6 ασίστ

20 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης