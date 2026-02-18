Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Αμερικανού σούπερ σταρ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ, έχοντας κάνει μόλις 2 προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε για 16 λεπτά κόντρα στον ΠΑΟΚ και ήταν εξαιρετικός. Συγκεκριμένα, ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο, μέτρησε 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ο νέος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίστηκε στη θέση “4”, είχε 3/5 δίποντα και 3/7 τρίποντα, δείχνοντας εξαιρετικά άνετος με τη φανέλα του τριφυλλιού.

Τα στατιστικά του Χέιζ-Ντείβις

16 πόντοι

3/5 δίποντα

3/7 τρίποντα

1/2 βολές

1 ριμπάουντ

2 κλεψίματα

2 λάθη

3 φάουλ

16’04” συμμετοχής

10 index rating

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μίλησε για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες, μπορώ να είμαι καλύτερος στα ριμπάουντ».

Όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το φιλμ, να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα, την επίθεση, πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».

Για τη νέα του ομάδα: «Το potential και το ταλέντο είναι εκεί, στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ. Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».

Για την πρώτη του εμφάνιση: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες. Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».

Για τον ημιτελικό: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασαζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».