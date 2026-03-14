Νάπολι – Λέτσε 2-1: Νίκη με ανατροπή για τους Ναπολιτάνους στη Serie A

Την τρίτη σερί νίκη της στη Serie A πανηγύρισε η Νάπολι
Ο Πολιτάνο πανηγυρίζει κόντρα στη Λέτσε / REUTERS/Ciro De Luca

Η Νάπολι βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα, αλλά κατάφερε να αντιδράσει στη συνέχεια και να φθάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1 επί της Λέτσε στην 29η αγωνιστική της Serie A.

Με γκολ των Χόιλουντ στο 46′ και Πολιτάνο στο 67′, η Νάπολι έφερε… τούμπα το ματς με τη Λέτσε και κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε του αγώνα, πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Οι Ναπολιτάνοι μείωσαν έτσι τη διαφορά τους από τις δύο ομάδες του Μιλάνου, που προπορεύονται στη βαθμολογία της Serie A, αλλά παραμένουν στο -9 από την πρωτοπόρο Ίντερ. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πλευρά, έχασαν την ευκαιρία για σημαντικούς βαθμούς, όντας πια στο +3 από τη “ζώνη” του υποβιβασμού, έχοντας και παιχνίδι περισσότερο.

