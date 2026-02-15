Νάπολι – Ρόμα 2-2: Οι «παρτενοπέι» είχαν απαντήσεις και κράτησαν το προβάδισμα κόντρα στους «τζιαλορόσι»

Εντυπωσιακό ματς στο “Ντιέγκο Μαραντόνα” για την 25η αγωνιστική της Serie A. Η Ρόμα προηγήθηκε δύο φορές, όπως η Νάπολι πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) και παρέμεινε μόνη στην3η θέση της Serie A και στο +3 από τους “τζιαλορόσι”.

Η Ρόμα πήρε δυο γκολ από τον Ντόνιελ Μάλεν (7′ και 71′ με πέναλτι), όμως οι γηπεδούχοι της Νάπολι βρήκαν τις αντίστοιχες “απαντήσεις” με τους Σπινατσόλα (40′) και Άλισον Σάντος (82′) για το τελικό 2-2.

Σε άλλο ματς, η Μπολόνια πέρασε από το Τορίνο με 2-1 επί της «Γκρανάτα» και μπήκε στην 8άδα της Serie A μετά από 25 αγωνιστικές. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βλάσιτς με γκολ και… αυτογκόλ! Εκτός αποστολής για τη Μπολόνια ήταν ο τραυματίας Μπάμπης Λυκογιάννης.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Πίζα-Μίλαν 1-2

(71′ Λογιόλα – 39′ Λόφτους-Τσικ, 85′ Μόντριτς)

Κόμο-Φιορεντίνα 1-2

(77′ Παρίζι – 26′ Φατζιόλι, 54’πέν. Κιν)

Λάτσιο-Αταλάντα 0-2

(41’πέν. Έντερσον, 60′ Ζαλέφσκι)

Ίντερ-Γιουβέντους 3-2

(17’αυτ. Καμπιάσο, 76′ Εσπόζιτο, 90′ Ζιελίνσκι – 34′ Καμπιάσο, 83′ Λοκατέλι)

Ουντινέζε-Σασουόλο 1-2

(10′ Σολέτ – 56′ Λοριάν, 58′ Πιναμόντι)

Κρεμονέζε-Τζένοα 0-0

Πάρμα-Βερόνα 2-1

(4′ Μπερναμπε, 90’+3 Πελεγκρίνο – 43′ πέν. Χαρουϊ)

Τορίνο-Μπολόνια 1-2

(49΄αυτ. Βλάσιτς – 62΄ Βλάσιτς, 70΄ Κάστρο)

Νάπολι-Ρόμα 2-2

(40΄ Σπινατσόλα, 82΄ Άλισον Σάντος – 7΄,71΄πεν. Μάλεν)

Κάλιαρι-Λέτσε 16/2