NBA: Απίθανος Αλεξάντερ στη νίκη των Θάντερ επί των Τζαζ, οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς παρά το triple double του Ντόντσιτς

Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ έκανε μυθική εμφάνιση με 46 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των Θάντερ κόντρα στους Τζαζ με 129-125 στην παράταση του αγώνα του NBA.

Οι Θάντερ πέρα από τον Αλεξάντερ είχαν σε καλή μέρα τον Χόλμγκρεν με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά και τον Γουίλιαμς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Μάρκανεν ήταν ο κορυφαίος των Τζαζ με 29 πόντους και 13 ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 107-91 με τον Τζόνσον να σκοράρει 27 πόντους και τον Γουεμπανιάμα να έχει 16 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ντόντσιτς ήταν καταπληκτικός με 38 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως δεν έφτανε για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Ο Τζέιμς ήταν ο μόνος που διασώθηκε πέρα από τον Σλοβένο με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πίστονς συνεχίζουν να καλπάζουν στο NBA νικώντας εύκολα τους Μπουλς με 108-93 με τον Στιούαρτ να έχει 31 πόντους. Ο Κάνινχαμ δεν αγωνίστηκε, όμως αυτό δεν επηρέασε καθόλου τους πρωτοπόρους της ανατολής. Για το Σικάγο ο Βούτσεβιτς είχε 20 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Ντένβερ Νάγκετς 110-114

Ντιτρόιτ Πίστονς – Σικάγο Μπουλς 108-93

Σάρλοτ Χόρνετς – Τορόντο Ράπτορς 96-97

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 131-110

Ατλάντα Χοκς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 117-100

Μπρούκλιν Νετς – Ορλάντο Μάτζικ 103-104 (στην παράταση)

Νιού Γιορκ Νικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 123-111

Μέμφις Γκρίζλις – Φοίνιξ Σανς 98-117

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 129-125 (στην παράταση)

Σαν Αντόνιο Σπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 107-91

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Χιούστον Ρόκετς 103-102