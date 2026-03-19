NBA: Οι Λέικερς συνέχισαν το σερί τους κόντρα στους Ρόκετς με μυθικό Λούκα Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν 124-116 στην έδρα των Χιούστον Ρόκετς με τον Λόύκα Ντόντσιτς να είναι απίθανος «αγγίζοντας» το triple double και τον Λεμπρόν Τζέιμς να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός στην έβδομη σερί νίκη της ομάδας του στο NBA.

Ο Σλοβένος σταρ πέτυχε 40 πόντους με 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη των Λέικερς επί των Ρόκετς και με τους 30 πόντους του Τζέιμς η ομάδα από το Λος Άντζελες ήταν απίθανο να χάσει από τους Ρόκετς που είχαν σε καλή βραδιά τον Σενγκούν με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ. Χαμηλά έμεινε ο Ντουράντ στο παιχνίδι του NBA με 18 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θάντερ αρνούνται να χάσουν στο NBA, καθώς έχουν πλέον δέκα διαδοχικές νίκες, αφού επικράτησαν 121-92 στην έδρα των Νετς. Ο ΜακΚέιν ξεχώρισε για τους νικητές με 26 πόντους, ενώ ο σταρ της ομάδας, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 20 πόντους και 6 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μπόστον Σέλτικς κέρδισαν 120-99 τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τον Τζέιλεν Μπράουν και τον Τζέισον Τέιτουμ να κάνουν τη διαφορά. Ο πρώτος πέτυχε 32 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο δεύτερος έκανε double double 24 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Τη φάση του αγώνα στο NBA πρόσφερε ο Κουμίνγκα που ευστόχησε από το ένα καλάθι στο άλλο στη νίκη των Χοκς επί των Μάβερικς με 135-120.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μπόστον Σέλτικς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 120-99

Ιντιάνα Πέισερς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-127

Μπρούκλιν Νετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 92-121

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γιούτα Τζαζ 147-111

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Λος Άντζελες Κλίπερς 124-109

Σικάγο Μπουλς – Τορόντο Ράπτορς 109-139

Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς 125-118

Ντάλας Μάβερικς – Ατλάντα Χοκς 120-135

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 116-124