NBA: Οι Νάγκετς πήραν το θρίλερ στη Γιούτα με επικό Μάρει, οι Ρόκετς «απέδρασαν» από την έδρα των Ουίζαρντς

Οι Ντένβερ Νάγκετς κέρδισαν 128-125 στην έδρα των Γιούτα Τζαζ για το NBA με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας πολύτιμη βοήθεια από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι του NBA με 45 πόντους και 8 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς επί των Τζαζ. Ο Γιόκιτς έκανε double double με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Οι Ρόκετς πήραν τη νίκη στην έδρα των Ουίζαρντς με 123-118 έχοντας σε καταπλητκική βραδιά τους Σενγκούν και Ντουράντ. Ο Τούρκος ψηλός πέτυχε 32 πόντους με 13 ριμπάουντ, ενώ ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 30 πόντους και 7 ριμπάουντ στην αναμέτρηση. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κουλιμπαλί με 23 πόντους.

Ο Καουάι Λέοναρντ οδήγησε τους Κλίπερς στη νίκη με 114-101 στην έδρα των Ουόριορς, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Κάρι. Ο Αμερικανός σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Ποτζιέμσκι ξεχώρισε για τους γηπεδούχους με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς 81-108

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Χιούστον Ρόκετς 118-123

Γιούτα Τζαζ – Ντένβερ Νάγκετς 125-128

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λος Άντζελες Κλίπερς 101-114