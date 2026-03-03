NBA: Οι Νάγκετς πήραν το θρίλερ στη Γιούτα με επικό Μάρει, οι Ρόκετς «απέδρασαν» από την έδρα των Ουίζαρντς

Οι Ντένβερ Νάγκετς κέρδισαν 128-125 στην έδρα των Γιούτα Τζαζ για το NBA με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας πολύτιμη βοήθεια από τον Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι του NBA με 45 πόντους και 8 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς επί των Τζαζ. Ο Γιόκιτς έκανε double double με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι Ρόκετς πήραν τη νίκη στην έδρα των Ουίζαρντς με 123-118 έχοντας σε καταπλητκική βραδιά τους Σενγκούν και Ντουράντ. Ο Τούρκος ψηλός πέτυχε 32 πόντους με 13 ριμπάουντ, ενώ ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 30 πόντους και 7 ριμπάουντ στην αναμέτρηση. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κουλιμπαλί με 23 πόντους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Καουάι Λέοναρντ οδήγησε τους Κλίπερς στη νίκη με 114-101 στην έδρα των Ουόριορς, που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Κάρι. Ο Αμερικανός σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Ποτζιέμσκι ξεχώρισε για τους γηπεδούχους με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς 81-108
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Χιούστον Ρόκετς 118-123
Γιούτα Τζαζ – Ντένβερ Νάγκετς 125-128
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λος Άντζελες Κλίπερς 101-114