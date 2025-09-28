Νέα «επίθεση» Σρέντερ σε Αταμάν: «Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου»

Ο Ντένις Σρέντερ δεν άφησε αναπάντητες ούτε τις νέες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τον ίδιο, μετά τη “μονομαχία” τους στο Τουρκία – Γερμανία στον τελικό του Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι δεν χρειάζεται τη συγγνώμη του Ντένις Σρέντερ, που τον μείωσε ως προπονητή, αλλά η ατάκα “όταν υπογράφω συμβόλαιο με έναν παίκτη, πρώτα κοιτάζω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του”, έφερε νέα “επίθεση” από τον Γερμανό γκαρντ στον προπονητή της εθνικής Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία, έγραψε στα social media τα εξής: “Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την αντιπαράθεση… Εσύ το έκανες και είπες κάτι για εμάς. Αν, λοιπόν, θέλεις να μιλήσεις άσχημα, πρέπει να το υποστηρίξεις και εσύ δεν το έκανες. Λυπάμαι, κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς. Μόνο αγάπη όμως. Εγώ θα είμαι απλά ο εαυτός μου, όσοι με ξέρουν το ξέρουν”.