Νεφέλη Τίτα: H 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που ήταν σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, με την Ιταλία να διοργανώνει μία φαντασμαγορική τελετή έναρξης και τη Νεφέλη Τίτα να αποτελεί τη σημαιοφόρο της Ελλάδας.

Η Ιταλία εγκαινίασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα με μια εντυπωσιακή και πολύχρωμη τελετή έναρξης που ανέδειξε την ιστορία, τις τέχνες και τη μόδα της χώρας.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από 5 αθλητές, με τη Νεφέλη Τίτα να μπαίνει στο Σαν Σίρο με την ελληνική σημαία.

Η Ελλάδα άνοιξε την παρέλαση των εθνών με την 23χρονη πρωταθλήτρια που οδήγησε τους συναθλητές της του σκι αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, στην παρέλαση στο Πρεντάτσο, ενώ η αλπική σκιέρ Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Την ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 απαρτίζουν οι Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Νεφέλη Τίτα, Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

Ποια είναι η σημαιοφόρος Νεφέλη Τίτα

Η Νεφέλη Τίτα γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2003. Κατάγεται από τη Φλώρινα και δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τη χιονοδρομία από πολύ μικρή.

Ο πατέρας της, Χρήστος Τίτας, ο οποίος είναι προπονητής της χιονοδρομίας, τη μύησε στο άθλημα από ηλικία 4 ετών και ήταν δίπλα της στα πρώτα της βήματα.

H Νεφέλη Τίτα αγωνίζεται με τα χρώματα του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας, έχοντας σημαντικές επιτυχίες σε Πανελλήνια και Βαλκανικά πρωταθλήματα, αλλά και παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί στο σκι αντοχής και αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 2022 αγωνίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής.

Συνδυάζει το σκι με την Ιατρική

Η Νεφέλη Τίτα φροντίζει, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, να σπουδάζει στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόκειται για μία κοπέλα που “χτίζει” το μέλλον της, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την ακαδημαϊκή της πορεία.

Όσον αφορά την παρουσία της στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Νεφέλη Τίτα θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση την Πέμπτη (12/2/2024), όταν και θα αγωνιστεί το μεσημέρι (14:00) στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων της Ελεύθερης Τεχνικής.

Στις 18 Φεβρουαρίου μαζί με τη συναθλήτρια της, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, θα αγωνιστούν στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής.