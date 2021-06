Έχει συνηθίσει να δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα από αντιπάλους. Αυτή τη φορά, ο Νεϊμάρ την “πάτησε” από δυο οπαδούς, που προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν.

Το περιστατικό έγινε λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα της Βραζιλίας με το Εκουαδόρ, για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ κατέβηκε από το πούλμαν της “σελεσάο, για να μπει στο ξενοδοχείο, όπου καταλύει η αποστολή της ομάδας.

Τέσσερις οπαδοί προσπάθησαν να πλησιάσουν το ποδοσφαιρικό τους είδωλο, αλλά δυο από αυτούς κατάφεραν να αποφύγουν το… τείχος που έστησαν οι σεκιούριτι και να φτάσουν τον Νεϊμάρ.

Μάλιστα, ο ένας από αυτούς γλίστρησε κι έπεσε με φόρα στα πόδια του επιθετικού της Βραζιλίας. Μετά από αρκετό κόπο, οι σεκιούριτι κατάφεραν να… ξεκολλήσουν τους δυο θαυμαστές από τον Νεϊμάρ. Ο φορ της Παρί Σεν Ζερμέν αποχώρησε, κουτσαίνοντας ελαφρά, χαιρετώντας τους συγκεντρωμένους φίλους της “σελεσάο”.

Neymar 🇧🇷 fans crossed the security and ended up running over the Brazilian. The PSG star limped into the hotel where his national team is staying. [@okdobleamarilla] #Neymar #PSG

