Νέντοβιτς: «Η φυγή μου από τον Παναθηναϊκό ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς επέστρεψε στο T- Center ως αντίπαλος με τη φανέλα της Μονακό και σε δηλώσεις που έκανε στο Eurohoops παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει που έφυγε από τον Παναθηναϊκό.

Η διετία (2020-22) που ο Νέντοβιτς έπαιζε για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα δεν ήταν εύκολη, καθώς το ρόστερ ήταν χαμηλού επιπέδου και οι πράσινοι τερμάτιζαν χαμηλά στη Euroleague, όμως ο Σέρβος βλέποντας την εξέλιξη της ελληνικής ομάδας τόνισε ότι ήταν ένα από τα μεγάλα λάθη της καριέρας του η αποχώρησή του.

Οι δηλώσεις του Σέρβου για τον Παναθηναϊκό: «Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζω εδώ. Το λατρεύω και δείχνει φυσιολογικό για μένα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από τα δύο μου χρόνια στον Παναθηναϊκό. Όταν κοιτάζω προς τα πίσω, θα έλεγα ότι ήταν ένα από τα μεγάλα μου λάθη να φύγω, βλέποντας πως είναι η ομάδα τώρα, με τον κόσμο να έχει επιστρέψει στο γήπεδο.

Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά σίγουρα είναι πάντα ευχάριστο να επιστρέφω και το κοινό όπως πάντα με υποδέχτηκε όμορφα. Σίγουρα θα ήταν πιο καλό να έπαιζα στον Παναθηναϊκό με ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ. Όταν υπέγραψα στην ομάδα για τη δεύτερη σεζόν, ήλπιζα ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψα.

Δεν συνέβη και δεν ένιωθα σίγουρος πως, θα ήταν τα πράγματα. Ξαναλέω ότι αν ήξερα τότε αυτά που γνωρίζω τώρα, ποιος ξέρει τι θα γινόταν… Σίγουρα είναι δύσκολα».

Για την κατάσταση στη Μονακό: «Είναι μία λεπτή κατάσταση με τον αριθμό παικτών που διαθέτουμε. Γύρισε ο Νίκο (σ.σ. Μίροτιτς) αλλά δεν έπαιξε ο Τάις.Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα ποτέ. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε το καλό μομέντουμ που είχαμε μετά τις τρεις νίκες στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα ευρύ ρόστερ, με βάθος στον πάγκο και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε.

Ξέρεις, κερδίσαμε στις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, αλλά αυτή η δεύτερη μας “σκότωσε” (σ.σ. 37-19). Μετά από αυτήν ήταν πολύ δύσκολο να καλύψουμε τη διαφορά».