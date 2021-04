Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και τη φετινή και στο παιχνίδι με τους Μαϊάμι Χι αποχώρησε από το γήπεδο μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα.

Ο σούπερ σταρ των Μπρούκλιν Νετς είχε ήδη 8 πόντους με 1/1 δίποντο και 2/2 τρίποντα, αλλά ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, για να μην επιστρέψει μέχρι το τέλος του αγώνα.

Το γεγονός έχει δημιουργήσει εκ νέου αγωνία στους Νετς, αφού ο Ντουράντ έχασε ήδη μεγάλο διάστημα της σεζόν, ενώ είχε μείνει εκτός όλη την περσινή χρονιά, λόγω της επέμβασης στον αχίλλειο τένοντα.

Kevin Durant went back to the Nets locker room after suffering an apparent left leg injury. pic.twitter.com/CgCYni1bsU