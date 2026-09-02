Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Ωραίες εικόνες με πάνω από 2.000 οπαδοί της Ένωσης στην κερκίδα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και στο γήπεδο της Καβάλας έδωσαν το “παρών” πάνω από 2.000 οπαδοί της Ένωσης.

Η λαχτάρα του κόσμου για να δει την ΑΕΚ και στην επαρχία ήταν μεγάλη και έτσι στο γήπεδο βρέθηκαν εκτός από τους οργανωμένους οπαδούς και πολλοί απλοί φίλαθλοι της ομάδας, δημιουργώντας όμορφες εικόνες στο ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης.

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Πολλά ήταν και τα μικρά παιδιά που πήγαν να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, στην πρεμιέρα της για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

(ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος και αποθεώθηκε από τον κόσμο, ευχαριστώντας με τη σειρά του για την υποστήριξη στην ομάδα.