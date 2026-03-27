Νιγηρία – Ιράν 2-1: Γκολ ο Ταρέμι στην ήττα των Ιρανών, αγωνίστηκε βασικός και ο Μπρούνο του Ολυμπιακού

Η Νιγηρία του Μπρούνο νίκησε με 2-1 το Ιράν του Ταρέμι σε ένα φιλικό αγώνα στην Τουρκία, που πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά την ενέργεια των Ιρανών να τιμήσουν τις μαθήτριες που έγιναν θύματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, με αρχηγό τον Ταρέμι του Ολυμπιακού, εμφανίστηκαν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της πατρίδας τους στον αγώνα με τη Νιγηρία, με σχολικές τσάντες, ως φόρο τιμής για τις μαθήτριες στην πόλη Μινάμπ, που έχασαν τη ζωή τους μετά από αμερικανική αεροπορική επίθεση.

Στο αγωνιστικό μέρος πάντως, η Νιγηρία του βασικού Μπρούνο του Ολυμπιακού, επικράτησε με 2-1 του Ιράν, το οποίο και σκόραρε το μοναδικό γκολ του αγώνα, με ωραία προσπάθεια του Ταρέμι.

GOAL! Iran grab one back. Taremi makes it 1-2. pic.twitter.com/W6MhBlUSho — GNB OFFICIAL (@GHNaijaBallers) March 27, 2026

Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Τσουκουέζε και Λούκμαν, με τον Ταρέμι να μειώνει στη συνέχεια το σκορ.