Νιγηρία – Ιράν 2-1: Γκολ ο Ταρέμι στην ήττα των Ιρανών, αγωνίστηκε βασικός και ο Μπρούνο του Ολυμπιακού

Φιλική ήττα για το Ιράν με σκόρερ τον Ταρέμι του Ολυμπιακού
Ο Ταρέμι
Ο Ταρέμι πανγυρίζει το γκολ του στο Νιγηρία - Ιράν / REUTERS/Umit Bektas

Η Νιγηρία του Μπρούνο νίκησε με 2-1 το Ιράν του Ταρέμι σε ένα φιλικό αγώνα στην Τουρκία, που πέρασε σε δεύτερη μοίρα, μετά την ενέργεια των Ιρανών να τιμήσουν τις μαθήτριες που έγιναν θύματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, με αρχηγό τον Ταρέμι του Ολυμπιακού, εμφανίστηκαν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της πατρίδας τους στον αγώνα με τη Νιγηρία, με σχολικές τσάντες, ως φόρο τιμής για τις μαθήτριες στην πόλη Μινάμπ, που έχασαν τη ζωή τους μετά από αμερικανική αεροπορική επίθεση.

Στο αγωνιστικό μέρος πάντως, η Νιγηρία του βασικού Μπρούνο του Ολυμπιακού, επικράτησε με 2-1 του Ιράν, το οποίο και σκόραρε το μοναδικό γκολ του αγώνα, με ωραία προσπάθεια του Ταρέμι.

Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Τσουκουέζε και Λούκμαν, με τον Ταρέμι να μειώνει στη συνέχεια το σκορ.

Αθλητικά
