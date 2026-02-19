Νίκολα Μιλουτίνοφ: Τα δεδομένα με τον τραυματισμό του Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, ωστόσο δεν αποκλείεται να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο (21/2/2026).

Ο Σέρβος σέντερ στάθηκε άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα φορέσει ειδικό νάρθηκα και θα προσπαθήσει να αγωνιστεί στον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ψηλός των Πειραιωτών θα βρεθεί κανονικά στην προπόνηση της Παρασκευής (20/2) και θα δοκιμάσει, ώστε να δει πως αισθάνεται με την μπάλα.

Ο Μιλουτίνοφ είναι δεξιόχειρας, ο τραυματισμός είναι στο αριστερό χέρι, οπότε ο Σέρβος σέντερ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί. Βέβαια, οι πιθανότητες να παίξει στον τελικό είναι λιγοστές, καθώς υπάρχει και ο κίνδυνος υποτροπής.

Αν ο παίκτης νιώσει άνετα και αισθάνεται καλά την μπάλα στην προπόνηση, υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιθανότερο σενάριο.