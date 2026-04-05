Νίκολιτς για τη νίκη της ΑΕΚ: «Εξουδετερώσαμε τα ατού του Ολυμπιακού, μένουμε προσγειωμένοι»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί στα πλέι οφ τίτλου της Super League και κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό εκτός έδρας με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ευχαριστημένος για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για το πόσο προσγειωμένοι έχουν μείνει οι παίκτες του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ κοιτάει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, προσηλώνεται στην αναμέτρηση του Conference League με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Τα λόγια του Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ

Για τη γεύση που του αφήνει η νίκη σε σχέση και με την εικόνα: «Ήταν η πρώτη αγωνιστική των play offs. Ξέρω ότι ο πρώτος γύρος είναι δύσκολος. Παίξαμε για το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να εξουδετερώσουμε τα ατού του Ολυμπιακού, την πίεση ψηλά και τα άκρα.

Ήταν καλή η απόδοση των Ρέλβας και Μουκουντί. Αν κάτι έπρεπε να κάνουμε περισσότερο ήταν να σκοράρουμε ένα δεύτερο τέρμα για να καθαρίσουμε. Τώρα στρέφουμε την προσοχή μας στο ματς με τη Ράγιο την Πέμπτη. Ήταν μια σημαντική νίκη, δώσαμε χαρά στους οπαδούς μας».

Για το αν οι πέντε βαθμοί διαφορά στην κορυφή ανοίγουν την όρεξη της ΑΕΚ: «Είναι πέντε βαθμοί διαφορά, πολεμήσαμε πολύ να μπούμε με πλεονέκτημα στα play offs και μας βοηθάει αυτό. Αλλά κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά, πάμε βήμα βήμα. Τώρα κοιτάμε τη Ράγιο Βαγεκάνο. Γεμίσαμε χαρά τους φιλάθλους μας, τον πρόεδρο, τον Ριμπάλτα.

Μένουμε προσγειωμένοι και κοιτάμε την αναμέτρηση στην Ισπανία. Με χαροποιεί ότι στα αποδυτήρια δεν είδα ακραίες εκφράσεις και φωνές».