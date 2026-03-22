Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ: «Είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα»

Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 την Κηφισιά εντός έδρας και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία του Ολυμπιακού και την ήττα του ΠΑΟΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε τα συγχαρητήριά του στους παίκτες της Ένωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι τα τρία γρήγορα γκολ της ΑΕΚ ήταν αυτό που ήθελε από την αναμέτρηση και αυτό που χάρισε τρίποντο στην αναμέτρηση. Παράλληλα, ευχαρίστησε και τους φιλάθλους της Ένωσης για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Ασφαλώς αισθάνομαι ωραία. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Προχωράμε από την 1η θέση στην κανονική περίοδο και από τα προημιτελικά του Conference League, κάτι που είναι θετικό. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Τα τρία γκολ από νωρίς ήταν αυτό που θέλαμε.

Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πετυχαίνεις τρία γκολ σε 20-25 λεπτά. Υπήρχαν ματς στα οποία είχαμε καλή απόδοση, χωρίς να βάλουμε πολλά γκολ. Στο τέλος, όμως, αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί».