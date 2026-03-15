Νίκολιτς μετά το Ατρόμητος – ΑΕΚ: «Κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο σωστό αμυντικό επίπεδο»

Η ΑΕΚ έχασε δύο βαθμούς με την ισοπαλία με 2-2 στην έδρα του Ατρομήτου, για την 25η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στα αμυντικά λάθη των παικτών του.

Στις δηλώσεις του στη Nova, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής της ΑΕΚ υπογράμμισε την ατυχία της ομάδας του με τα δοκάρια, αλλά έκανε λόγο και για “ηλίθια λάθη” από τους παίκτες του.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

“Κερδίσαμε έναν πόντο εδώ, άρα τρεις ομάδες είναι μαζί στην κορυφή. Επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί, μας σταμάτησαν τα δοκάρια και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αμυντικά δεν ήμασταν καλοί, κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο σωστό αμυντικό επίπεδο. Δύο ηλίθια λάθη από στατικές φάσεις. Φτηνά γκολ“.

Πληρώσαμε το τίμημα από την έλλειψη συγκέντρωσης, ενώ είμαστε πολύ καλοί στις στημένες φάσεις. Υπήρχε γενικότερη έλλειψη συγκέντρωσης για να φτάσουν στις στατικές φάσεις και μας κόστισε αυτό”.