Νίκολιτς: «Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αξίζαμε τη νίκη»

Ικανοποιημένος από τη νίκη της ΑΕΚ αλλά και από την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στον Άρη εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζίνι και παρέμεινε στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Μετά την αναμέτρηση, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV και εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα του, ενώ αποθέωσε τον Ζίνι για την εμφάνισή του.

«Ήταν δύο εβδομάδες πολύ καλής προπόνησης, παίξαμε με μεγάλη ένταση, μεγάλη πίεση. Παίξαμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αξίζαμε τη νίκη. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε νωρίς ή να βάλουμε παραπάνω από ένα τέρμα, αλλά είχαμε πρέσινγκ, ένταση, ευκαιρίες. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά για τη νίκη αλλά και τον κόσμο που μας στήριξε.

Μου αρέσει να παίζω με δύο επιθετικούς, αλλά είναι δύσκολο όταν έχεις μόνο δύο στη διάθεσή σου. Είναι ένα ρίσκο, σήμερα μας βγήκε, είχαμε εξαιρετικούς συνδυασμούς τόσο από τους δύο επιθετικούς όσο και από τους υπόλοιπους παίκτες που έπαιξαν κάθετο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Σέρβος προπονητής.