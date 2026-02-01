Νίκολιτς: «Σκέτη αηδία και ντροπή, θέλω να κάνω εμετό»

Έξαλλος ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς με τη διαιτησία στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μιλάει στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και να στέκεται στο πέναλτι που δόθηκε και στην αγκωνιά του Ποντένσε στον Ρότα που δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

“Ποδοσφαιρικά μιλώντας το κλειδί του αγώνα ήταν η διπλή ευκαιρία μετά το γκολ. Αυτή η φαση θα οδηγούσε στο δεύτερο γκολ, ενδεχομένως να οδηγούσε και νσε ένα τρίτο, τέταρτο.

Γενικότερα, αυτό που ήθελα να πω και το είπα και στους παίκτες μου είναι συγχαρητήρια, είναι αθλητές, έχουν αθλητική προσέγγιση, έδωσχαν τα πάντα, συγγνώμη για την τρομερή προσπάθεια, γι’ αυτό τον υπέροχο κόσμο που γέμισε το γήπεδο, και είδαμε τις δύο ομάδες να ανταγωνίζονται και γι’ αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τα έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και με άλλες ομαδες, θα τα αντιμετωπίσουμε ξανά, αν θέλουν εδώ είμαστε αλλά θα συνεχίσουμε να τυα αντιμετωπίζουμε γιατί οι παίκτες μου δουλεύουν σκληρά, προπονούνται και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ξανά τις ίδιες συνθήκες.

Δύο πολύ καλές ομάδες, πολύ ωραίος καιρός για ποδόσφαιρο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δυνατό παιχνίδι και στο τέλος σκέτη ντροπή. Το πέναλτι θέλετε; Γιατί είδα όλες τις φάσεις πριν 10-15 φορές, για παράδειγμα η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν ζήτησε κανένας να πάει να τη δει στο var. Μία ντροπή, τίποτα παραπάνω, εμείς συνεχίζουμε, είμαστε εδώ, είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου γι’ αυτό που έσχουν καταφέρει και θα συνεχίσουν να κάνουν και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυνατά.

Το συναίσθημα που μου μένει είναι της αηδίας. Αισθάνομαι άσχημα στο στοιμάχι, θέλω να κάνω εμετό, αισθάνομαι αηδιασμένος από αυτή την κατάσταση.

Την ώρα που ο διαιτητής πήγε να κοιτάξει το var, του φώναξαν “τι πας να δεις” και είπε “χέρι”. Τελικά πήγε να κοιτάξει για τα πάντα”.