Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Οι πρώτες του φωτογραφίες στον Παναθηναϊκό και ο αριθμός που θα φοράει

Ο 24χρονος small forward βιώνει πλέον τις πρώτες του στιγμές ως μέλος των «πράσινων»
Νίκος Ρογκαβόπουλος: Οι πρώτες του φωτογραφίες στον Παναθηναϊκό και ο αριθμός που θα φοράει

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εδώ και λίγο καιρό μέλος του μπασκετικού Παναθηναϊκού, κάνοντας έτσι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα του (υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν).

Το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025) η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου στα χρώματα της ομάδας, από την επίσκεψη του παίκτη στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού φαίνεται ο αριθμός που έχει πάρει ο Ρογκαβόπουλος, με το Νο.17 να διακρίνεται στο σορτς του. Θυμίζουμε ότι τον ίδιο αριθμό είχε και στην Μπασκόνια.

«Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ” προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026», έγραψαν οι «πράσινοι» στην ανάρτησή τους στα social media.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo