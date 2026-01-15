Αθλητικά

Νιλικίνα για Παρτιζάν: «Έγιναν και ειπώθηκαν πολλά, τώρα είμαι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό»

Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε στη «Mozzartsport» μετά το πρώτο παιχνίδι του ως αντίπαλος της σερβικής ομάδας
Νιλικίνα
Ο Νιλικίνα κόντρα στην Παρτιζάν/ EUROKINISSI

Ο Φρανκ Νιλικίνα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν με 104-66 μίλησε στη «Mozzartsport», για όσα έζησε στη σερβική ομάδα.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για πολιτικά θέματα. Πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον», τόνισε ο Νιλικίνα σε ερώτηση για όσα έζησε την περίοδο της αποχώρησής του από την Παρτιζάν.

Ο Γάλλος γκαρντ είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της σερβικής ομάδας στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Γάλλου γκαρντ των Πειραιωτών

Για το πως είδε το παιχνίδι και την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι από την ομάδα μας. Ήρθαμε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αγώνα Euroleague και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε τη δουλειά. Από την αρχή ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για το πως ένιωσε επιστρέφοντας στο Βελιγράδι και στο γήπεδο όπου έπαιξε πέρσι: «Νιώθω καλά που επέστρεψα σε αυτό το περιβάλλον. Πέρασα μια όμορφη περίοδο εδώ, θα ήθελα να ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη. Σίγουρα μου ήρθαν στο μυαλό κάποιες αναμνήσεις και συναισθήματα, αλλά ήμουν συγκεντρωμένος στον στόχο και στη νίκη με την ομάδα μου».

Για τα παλαιότερα σχόλια ότι έφυγε «αναγκαστικά» από την Παρτίζαν: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για πολιτικά θέματα. Πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον».

Για το εάν τον επηρεάζει η δύσκολη κατάσταση που περνά η Παρτίζαν: «Όπως είπα, είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Έχω πολλούς φίλους στην Παρτίζαν και το να τους βλέπω να περνούν μια δύσκολη περίοδο δεν είναι ευχάριστο. Στόχος μου είναι μια καινούργια αρχή με τον Ολυμπιακό και να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδα».

Για το μήνυμα που θα έστελνε στους παίκτες της Παρτίζαν: «Να μείνουν ενωμένοι. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που περνά δύσκολες στιγμές. Να δουλέψουν σκληρά και να βρουν τρόπο να αλλάξουν την κατάσταση».

