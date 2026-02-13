Νόβακ Τζόκοβιτς: «Νιώθω Έλληνας, αλλά πρέπει να μάθω τη γλώσσα»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είδε από κοντά τη νίκη (92-86) του Ολυμπιακού επί του αγαπημένου του Ερυθρού Αστέρα και όπως πάντα έκλεψε τις εντυπώσεις στο ΣΕΦ.

Ο Τόμας Γουόκαπ μετά τη λήξη της αναμέτρησης έδωσε τη φανέλα του στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να φωτογραφίζεται με αυτήν.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έδωσε μάι μικρή συνέντευξη στο «Πρωινό» του Ant1», μιλώντας για την αναμέτρηση, το αν νιώθει Έλληνας πλέον, αλλά και τα σχέδιά του για τη φετινή χρονιά.

Όσα δήλωσε ο Σέρβος θρύλος του τένις

Για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη σερβική ομάδα: «Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, όμως ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην καρδιά μου. Θα είναι τρομερή η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ ανάμεσα σε δύο αδελφά ερυθρόλευκα σωματεία».

Σε ερωτηση, αν νιώθει πλέον Έλληνας: «Νίωθω Έλληνας, αλλά πρέπει να μάθω ελληνικά. Δεν είμαι πολύ καλός στη γλώσσα, δεν είναι εύκολη».

«Για τη φετινή σεζόν τα σχέδιά μου είναι να είμαι υγιής και χαρούμενος», είπε ο Σέρβος πριν μπει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.