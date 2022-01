Μέχρι να βγει η οριστική απόφαση για την παραμονή του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australian Open, θα διαβάσουμε πολλές ειδήσεις που θα… στηρίζουν την πλευρά του Σέρβου ή της Αυστραλίας.

Οι αρχές στην Αυστραλία ερευνούν εάν ο Νόβακ Τζόκοβιτς είπε ψέματα κατά την είσοδό του στην Αυστραλία, όταν διαβεβαίωσε ότι δεν είχε επισκεφθεί καμία άλλη χώρα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωση της βίζας του, σύμφωνα με πηγές της αυστραλιανής κυβέρνησης, που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης.

Κατά την είσοδό του στην Αυστραλία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είπε ότι δεν είχε ταξιδέψει πουθενά κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν την άφιξή του στην Αυστραλία, σε αντίθεση με αρκετά ποσταρίσματα στα social media που τον εμφάνισαν να προπονείται στη Μαρμπέγια (στις 31/12) της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον «Guardian», στις 25 Δεκεμβρίου, ο Τζόκοβιτς δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Πέταρ Τζόρτζιτς, παίκτη της ομάδας χάντμπολ της Μπενφίκα, στο Βελιγράδι, και αργότερα φωτογραφήθηκε με πολλά παιδιά στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου.

Happy New Year from all of us at SotoTennis Academy ❤️2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣!



And a special message from @DjokerNole #newyear #teamsoto #tennisacademy #sototennis #seeyouin2022 pic.twitter.com/EuWWE1kMt4