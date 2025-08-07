Νταβίντε Καλάμπρια: Ο Παναθηναϊκός έκανε τεράστια πρόταση στον πρώην αρχηγό της Μίλαν

Ο Παναθηναϊκός φορτσάρει για την απόκτηση ενός ποιοτικού δεξιού μπακ, ο οποίος θα καλύψει το τεράστιο κενό του Γιώργου Βαγιαννίδη. Οι πράσινοι έχουν βρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή στο πρόσωπο του Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του βασικού δεξιού μπακ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 28χρονος διεθνής Ιταλός ποδοσφαιριστής (σ.σ. έχει 7 συμμετοχές με τη «σκουάντρα ατζούρα») δεν έχει βρει ως τώρα προτάσεις από μεγαλύτερα πρωταθλήματα που να τον καλύπτουν ως προς το πρότζεκτ και κυρίως το ρόλο του και τα προσεχή 24ωρα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις, με τους «πράσινους» να έχουν πια πολύ σοβαρές πιθανότητες για να τον κάνουν δικό τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πληροφορίες απ’ την ιταλική αγορά αναφέρουν πως η πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός προς την πλευρά του Καλάμπρια αφορά τριετές συμβόλαιο με αποδοχές 1,7 εκατ. ευρώ το χρόνο, που μαζί με (πολύ εφικτά) μπόνους ανεβαίνει λίγο πάνω απ’ τα 2 εκατ. ευρώ. Προσφορά που σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει την πλευρά του παίκτη.