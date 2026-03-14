Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε την Euroleague, ίσως αποσυρθώ»

Ο Νάντο Ντε Κολό πήρε μεταγραφή στα μισά της σεζόν στη Φενερμπαχτσέ και στοχεύει σε ακόμα μία κατάκτηση της Euroleague, η οποία ίσως σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της καριέρας του.

Η Φενερμπαχτσέ μπορεί να ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην 31η αγωνιστική της Euroleague, όμως παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ο Νάντο Ντε Κολό σε δηλώσεις που έκανε, μίλησε για το ενδεχόμενο να σταματήσει την καριέρα του.

«Έχω συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η ομάδα να πετύχει τους δύο στόχους της: να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην Euroleague.

Αν κερδίσουμε την Euroleague… ναι, τότε ίσως φύγω. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για τα πάντα στη ζωή. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έξι ή επτά ομάδες ανταγωνίζονται για μια θέση στο Final Four. Τα πλέι-οφ θα είναι πραγματική κόλαση», είπε ο Γάλλος πάικτης των Τούρκων.

Ο Ντε Κολό έχει κατακτήσει δύο φορές το θεσμό, το 2016 και το 2019 με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.