Ντοκ Ρίβερς: «Οι Μπακς θα σημαίνουν πάντα πολλά για μένα»

Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιγλουόκι Μπακς μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν και τον αποκλεισμό στη regular season του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι ήταν σοκ για αυτόν η αποχώρηση του Ντοκ Ρίβερς, πλέκοντας το εγκώμιο του hall of famer προπονητή του NBA. «Είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του», είπε ο Greek Freak.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Doc Rivers has stepped down as head coach of the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/yjesvLVPOW — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 13, 2026

«Αγάπησα πραγματικά τον χρόνο μου στο Μιλγουόκι. Η επιστροφή μου εδώ, όπου ξεκίνησα την πορεία μου, σε μια πόλη που με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, ήταν πραγματικό προνόμιο.

Είμαι απογοητευμένος που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ελπίζαμε όλοι, όμως είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την εμπειρία, για τις σχέσεις που χτίστηκαν και για την αμέριστη στήριξη των φιλάθλων και της κοινότητας. Το Μιλγουόκι θα σημαίνει πάντα πολλά για μένα και αυτό το κεφάλαιο θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», είπε ο Ντοκ Ρίβερς στο αντίο του στους Μιλγουόκι Μπακς.