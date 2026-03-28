Ντόντσιτς: «Όσο καλύτερα παίζω, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να βγω MVP στο NBA»

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς στο NBA, όμως βρίσκεται πίσω από τους Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Νίκολα Γιόκιτς και αυτό έφερε ένα ειρωνικό σχόλιο σε δηλώσεις του.

Μετά τη νίκη των Λέικερς επί των Νετς, ο Ντόντσιτς στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για τον τίτλο του MVP του NBA και έδωσε αποστομωτική απάντηση στα ισπανικά.

«Ναι, ελπίζω, αλλά όσο καλύτερα παίζω, τόσο περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητές μου», είπε ο Ντόντσιτς και πρόσθεσε «οπότε δεν ξέρω τι περισσότερο μπορώ να κάνω».

Luka says he has NO CLUE when asked he has to do to win the MVP award



“The better I play, the more I drop in the ratings. So I don’t know what else I can do.”pic.twitter.com/V2g2diOoSD — LakersMuse (@LALMuse) March 28, 2026

Ο Γουεμπανιάμα είναι πρώτος μέχρι στιγμής στο κυνήγι του MVP με τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς να ακολουθούν, με αποτέλεσμα ο Ντόντσιτς να μην είναι καν στην πρώτη τριάδα των διεκδικητών.

Τη φετινή σεζόν με τους Λέικερς έχει κατά μέσο όρο 33,6 πόντους, 8,3 ασίστ και 7,8 ριμπάουντ.