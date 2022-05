Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στη Σερένγκ και την Μόλενμπεεκ, για τα μπαράζ ανόδου της δεύτερης κατηγορίας του βελγικού πρωταθλήματος.

Η Σερένγκ έφερε 0-0 μέσα στην έδρα της κόντρα στην RWDM47, το Σάββατο που μας πέρασε (30.04.2022) και πήρε την άνοδο, έχοντας επικρατήσει στο πρώτο ματς με 1-0.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης, όμως, δεν είχαμε πανηγυρικό κλίμα. Οπαδοί των δύο ομάδων επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, είχαμε εικόνες άγριου ξύλο από τα “καλόπαιδα” της εξέδρας.

Belgium. 30.04.2022

After the play-off game between RFC Seraing – RWDM, fans of both teams clashed on the pitch.#serrwd pic.twitter.com/awv3quh4Kf