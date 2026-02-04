Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός ανάλυση: Ο ηγέτης Φουρνιέ, η επιστροφή στη διεκδίκηση του αγώνα και τα λάθη που κόστισαν

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην παράταση από την Ντουμπάι BC με 108-98 (95-95 κ.δ) και έχασε την ευκαιρία να διευρύνει το σερί πέντε νικών που έτρεχε μέχρι την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των ερυθρολεύκων, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στην ανατροπή και το απέδειξε πετυχαίνοντας το καλάθι του αγώνα, που πρόσφερε ακόμα πέντε λεπτά αγωνίας στους φίλους του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα δεν ήταν συγκεντρωμένοι και έκαναν πολλά λάθη, τα οποία έδιναν και εύκολα καλάθια στην ομάδα του Ντουμπάι που άνοιξαν το δρόμο προς τη νίκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στο πρώτο ημίχρονο είχαν δέκα ασίστ για δέκα λάθη.

Ο συγκινητικός Φουρνιέ

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού φαινόταν από την αρχή του αγώνα, ακόμα και όταν η ομάδα του δεν πήγαινε καλά στο παιχνίδι, ότι πίστευε στον εαυτό του και ότι θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.

Όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό, αφού έβαζε το κορμί του σε πολλές μονομαχίες στο παρκέ της «Coca Cola Arena».

Ήταν από αυτούς που σήμαναν την επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους με τρία εύστοχα τρίποντα.

Οι 3 από τους 16 πόντους ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στον Ολυμπιακό. Με τρία δευτερόλεπτά να απομένουν πήρε την μπάλα στις 45 μοίρες, έκανε την προσποίηση στον Άντερσον και σηκώθηκε για τρεις για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Το μαγικό τρίτο δεκάλεπτο

Οι Πειραιώτες στο τρίτο δεκάλεπτο βρέθηκαν πίσω στο σκορ μέχρι και με 15 πόντους, όμως έσφιξαν την άμυνά τους και περιόρισαν τα λάθη τους. Αυτό τους έβαλε ξανά μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα και έκανε το παιχνίδι τρομερό στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω στο σκορ 74-70, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει ένα εύκολο λέι απ, μετά από πανέξυπνη επαναφορά του Τζόσεφ σε 0.9″ για τη λήξη.

Τα λάθη που στοίχισαν τη νίκη

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι εκτός κλίματος και δεν μπορούσε με τίποτα να επιβάλλει το ρυθμό του στο παιχνίδι. Τα λάθη από τους παίκτες των Πειραιωτών έπεφταν βροχή και τα καρφώματα στον ανοιχτό γήπεδο από τους γηπεδούχους δεν σταματούσαν. Αβράμοβιτς και Ράιτ έτρεχαν διαρκώς στον αιφνιδιασμό για να δίνουν καρφώματα σε Καμπενγκέλε και Μπέικον.

Τα 10 λάθη που έκαναν οι ερυθρόλευκοι στο πρώτο μέρος, τους ανάγκασαν να πρέπει να κυνηγούν διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Μπορεί να κατάφεραν να πάνε το παιχνίδι στην παράταση χάρη στο τρίποντο του Φουρνιέ, όμως εκεί φάνηκε η κούραση και τα λάθη επέστρεψαν.

Αυτό του Βεζένκοφ, που αντί να τρέξει τον Ολυμπιακό στο ανοιχτό γήπεδο έδωσε εύκολα την μπάλα στον Μπέικον, ουσιαστικά καθόρισε και την αναμέτρηση, καθώς η διαφορά αυξήθηκε στους πέντε πόντους (103-98) με λιγότερα από δύο λεπτά να απομένουν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 λάθη για 27 ασίστ, που είναι μία φυσιολογική επίδοση, λόγω των πολλών ασίστ, όμως τα λάθη ήταν μαζεμένα στην αρχή και με τους γηπεδούχους να είναι εύστοχοι και σοβαροί δεν κατάφεραν ποτέ να φέρουν στα μέτρα τους το παιχνίδι.