O Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε από την Νότιγχαμ Φόρεστ

Νέα εποχή για την Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς το ιστορικό αγγλικό club θα έχει πλέον προπονητή τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα.

Λίγη ώρα μετά το διαζύγιο με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε σε συμφωνία με τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος μετά την απομάκρυνσή του από την Τότεναμ δεν είχε ομάδα.

Κάπως έτσι ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League, τον πρώτο τίτλο του συλλόγου τα τελευταία 17 χρόνια, θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Premier League και σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Άντζελ Ποστέκογλου ως προπονητή της πρώτης ομάδας του συλλόγου.

Ο Ποστέκογλου είναι στη διοίκηση για πάνω από 25 χρόνια, φτάνοντας στο Τρέντσαϊντ με εμπειρία τακτικών αγώνων και κατακτήσεων τίτλων στο υψηλότερο επίπεδο.

Αφού έζησε πολύ επιτυχημένες σεζόν με τις Brisbane Roar και Yokohama F. Marinos, κατακτώντας το πρωτάθλημα και με τις δύο ομάδες, διορίστηκε προπονητής της Celtic τον Ιούνιο του 2021. Μια επιτυχημένη θητεία στη Γλασκώβη είδε τον Ποστέκογλου να κερδίζει το εγχώριο νταμπλ στην πρώτη του σεζόν στη Σκωτία και το τρεμπλ στη δεύτερη χρονιά του, γεγονός που του χάρισε μια υποψηφιότητα για τον τίτλο του Παγκόσμιου Προπονητή της Χρονιάς της FIFA το 2023.

Μετακομίζοντας στην Αγγλία για να αναλάβει την Τότεναμ, η οποία τερμάτισε πέμπτη στην πρώτη του σεζόν, ο Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στο πρώτο της μεγάλο τρόπαιο μετά από 17 χρόνια, κατακτώντας το Europa League τη σεζόν 2024/25 και προκρίνοντας την στο Champions League.

Ο ιδιοκτήτης, Ευάγγελος Μαρινάκης, δήλωσε για τον διορισμό του Ποστέκογλου: «Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του στην προπονητική ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας».

«Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζελο έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».