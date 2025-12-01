Ο Άγιαξ κλείνει μόνος του την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών μετά τη διακοπή του αγώνα με την Γκρόνινγκεν

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άγιαξ οδήγησαν σε οριστική διακοπή τον αγώνα με την Γκρόνινγκεν, έχοντας βάλει “φωτιά” στην κερκίδα με δεκάδες καπνογόνα και ο “Αίαντας” αποφάσισε να τους στήσει… μπλόκο για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Παρά τη επίσημη απολογία των οπαδών μετά το Άγιαξ – Γκρόνινγκεν, η διοίκηση του “Αίαντα” θα κλείσει από μόνη της το πέταλο με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας στο μεγάλο ματς με τη Φέγενορντ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί του Άγιαξ θέλησαν να τιμήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, το θάνατο ενός συνοπαδού τους που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, αλλά ο τρόπος που διάλεξαν, αναμένεται να οδηγήσει την ομάδα τους σε “βαριά” τιμωρία, μετά τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν εναντίον της.

The Ajax–Groningen match had to be suspended due to fireworks on the pitch. (@RypkeBakker) pic.twitter.com/Ux9KpytGdi — EuroFoot (@eurofootcom) November 30, 2025

Η αναμέτρηση με την Γκόνινγκεν θα συνεχιστεί πάντως, αλλά χωρίς οπαδούς στην κερκίδα.