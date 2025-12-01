Αθλητικά

Ο Άγιαξ κλείνει μόνος του την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών μετά τη διακοπή του αγώνα με την Γκρόνινγκεν

Παίρνει τα μέτρα του ο Άγιαξ, μετά τη συμπεριφορά των οπαδών του στην εξέδρα
Οπαδοί του Άγιαξ σε αγώνα του Champions League
Οπαδοί του Άγιαξ σε αγώνα του Champions League / REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άγιαξ οδήγησαν σε οριστική διακοπή τον αγώνα με την Γκρόνινγκεν, έχοντας βάλει “φωτιά” στην κερκίδα με δεκάδες καπνογόνα και ο “Αίαντας” αποφάσισε να τους στήσει… μπλόκο για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Παρά τη επίσημη απολογία των οπαδών μετά το Άγιαξ – Γκρόνινγκεν, η διοίκηση του “Αίαντα” θα κλείσει από μόνη της το πέταλο με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας στο μεγάλο ματς με τη Φέγενορντ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά τους.

Οι οπαδοί του Άγιαξ θέλησαν να τιμήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, το θάνατο ενός συνοπαδού τους που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, αλλά ο τρόπος που διάλεξαν, αναμένεται να οδηγήσει την ομάδα τους σε “βαριά” τιμωρία, μετά τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν εναντίον της.

Η αναμέτρηση με την Γκόνινγκεν θα συνεχιστεί πάντως, αλλά χωρίς οπαδούς στην κερκίδα.

