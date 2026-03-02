Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφθασε τα 50 γκολ με τον Ολυμπιακό στη Super League

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό, αφού πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 2-1 στην έδρα του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Super league, φθάνοντας σε ένα ακόμη ορόσημο.

Με τα δύο νέα γκολ του στις Σέρρες, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφθασε τα 50 στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού, 45 στην κανονική διάρκεια και 5 στα πλέι οφ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο top20 των σκόρερ της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαροκινός στράικερ άφησε πίσω του στη σχετική λίστα τους, Όλεγκ Προτάσοφ και Πέτρο Καραβίτη, έχοντας μπροστά του πια, στη 19η θέση τον Παύλο Βασιλείου με 51 και τον Τάσο Μητρόπουλο με 52 τέρματα.

Ο Ελ Κααμπί έφθασε μάλιστα τα 50 γκολ στο πρωτάθλημα σε μόλις 79 συμμετοχές, ενώ συνολικά έχει 78 γκολ με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις.