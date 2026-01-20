Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με τον ατζέντη του και υπολογίζεται για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να βρεθεί στον ερυθρόλευκο πάγκο, στον «μεγάλο» αγώνα με τις «ασπιρίνες» για το Champions League
Ο Ολυμπιακός έκανε όλες τις απαραίτητες κινήσεις και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην Αθήνα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (20.01.2026). Οι Πειραιώτες ναύλωσαν αεροπλάνο για να μεταφέρει τον Μαροκινό φορ από το Ραμπάτ στην Ελλάδα, προκειμένου να είναι διαθέσιμος για την αποψινή κρίσιμη μάχη με τη Λεβερκούζεν για το Champions League (22:00, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sports 2HD).

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμί θα είναι έτσι στην αποστολή του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιθανότατα θα τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή, στο ματς με την Λεβερκούζεν.

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με τον Ελ Κααμπί ταξίδεψαν η οικογένειά του, αλλά και ο ατζέντης του, κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά και για το θέμα του συμβολαίου του, που λήγει το προσεχές καλοκαίρι, την ώρα που κυκλοφορούν πολλά «σενάρια» για το μέλλον του παίκτη.

