Ο Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ με ποσό ρεκόρ για την Premier League

Ο Σουηδός επιθετικός έγινε η ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην Αγγλία
Ο Ίσακ με τη φανέλα της Νιουκάστλ
Ο Ίσακ με τη φανέλα της Νιουκάστλ/ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Ο Αλεξάντερ Ίσακ, που μέχρι πρότινος, αγωνιζόταν στη Νιουκάστλ ανάγκασε τη Λίβερπουλ να πραγματοποιήσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League.

Η Λίβερπουλ βρήκε τη χρυσή τομή, μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων, με τη Νιουκάστλ και έκανε δικό της τον Αλεξάντερ Ίσακ. Η συμφωνία ανέρχεται στα 144.320.000 ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί, πως η Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι είχε σπάσει ξανά το ρεκόρ ακριβότερης μεταγραφής, με την αγορά του Φλόριαν Βιρτζ (116.000.000 λίρες).

Ο Ίσακ είχε αγοραστεί για 70.000.000 ευρώ από τη Νιουκάστλ το καλοκαίρι του 2022 και με τις εμφανίσεις του την περσινή σεζόν, έκανε πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του. Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει, ότι θέλει να αγωνιστεί με τη φανέλα των «κόκκινων». 

Ο Σουηδός επιθετικός σε 86 συμμετοχές με τις «καρακάξες» σκόραρε 54 φορές. 

