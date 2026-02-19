Αθλητικά

Ο Ανδρέας Τετέι πέτυχε απίθανο γκολ για το 2-1 στο Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Απίθανη εμφάνιση με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό
Ο Ανδρέας Τετέι
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ανδρέας Τετέι έζησε ένα ονειρικό βράδυ στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός συνδύασε το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με δύο γκολ. Και το ένα ήταν καλύτερο από το άλλο. Στο 61′ ο Ανδρέας Τετέι έγραψε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό, χορεύοντας μόνος του όλη την άμυνα της Βικτόρια Πλζεν.

Πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα και τη δύναμή του, μπήκε στην περιοχή και με ιδανικό τελείωμα έκανε το 2-1.

Ο Τετέι είχε πετύχει και το πρώτο γκολ της ισοφάρισης του Παναθηναϊκού με καρφωτή κεφαλιά.

Αθλητικά
