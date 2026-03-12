Αθλητικά

Ο Ανδρέας Τετέι πήγε στο Telekom Center μετά τη νίκη επί της Μπέτις και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Τετέι και στο γήπεδο του μπάσκετ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Ο Τετέι
Ο Τετέι αποθεώνεται στο γήπεδο του μπάσκετ του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στο Europa League και μετά το ματς, ο Ανδρέας Τετέι πήγε στο Telekom Center για να δει την ομάδα μπάσκετ του “τριφυλλιού” κόντρα στη Ζαλγκίρις για τη Euroleague.

Τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, ήταν προγραμματισμένα το ένα μετά το άλλο και πολλοί οπαδοί το εκμεταλλεύτηκαν για να παρακολουθήσουν και τα δύο, με τον Ανδρέα Τετέι να παίζει στο πρώτο και να πηγαίνει στην κερκίδα για το δεύτερο.

Ο επιθετικός του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού δεν πέρασε απαρατήρητος από τον κόσμο το Telekom Center και γνώρισε την αποθέωση, ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και η Euroleague στα social media.

Ο Τετέι

“Ο Ανδρέας Τετέι στο γήπεδο, αφού βοήθησε τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό σε μία νίκη στο Europa League, φοβερή υποδοχή”, έγραψε η διοργανώτρια αρχή.

