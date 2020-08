Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Μπρούκλιν Νετς στη “φούσκα” του Ορλάντο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται ελάχιστα, αλλά να οδηγεί πολύ κόσμο στον… κουβά.

Κι αυτό γιατί με τους Νετς να αγωνίζονται χωρίς 9 παίκτες, τους Ντουράντ, Ίρβινγκ, Ντίνγουιντι, Άλεν, Χάρις, ΛεΒέρτ, Τζόρνταν, Τσάντλερ, Πρινς, οι Μπακς ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, προερχόμενοι και από την ήττα από τους Χιούστον Ρόκετς.

Ήττα-σοκ για τους Μπακς από τους “μισούς” Νετς! Σε… ρηχά νερά ο Αντετοκούνμπο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ESPN μάλιστα, αυτή ήταν η μεγαλύτερη στοιχηματική έκπληξη του αιώνα στο NBA, αφού οι Νετς ανέτρεψαν ένα εις βάρος τους +19 και βρέθηκαν στην τρίτη θέση της σχετική λίστας, πίσω μόνο από το +19,5 των Ντάλας Μάβερικς με τους Σιάτλ Σούπερσόνικς (1992-93) και το +21 των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (1991-92) του Μάικλ Τζόρνταν.

The Nets closed as 19-point underdogs and beat the Bucks 119-116.



It is the 3rd-largest upset in the NBA in the last 30 seasons. pic.twitter.com/jJTCJWWUxl