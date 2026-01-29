Ο Αντρέ Λουίζ ενθουσιασμένος με την πρόκριση του Ολυμπιακού: «Εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League και ο Αντρέ Λουίζ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των ερυθρολεύκων στην κάμερα του Mega.

Ο Αντρέ Λούιζ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και είχε τη χαρά να παρακολουθήσει από κοντά τη πρόκριση της νέας του ομάδας στην επόμενη φάση του Champions League.

Τα λόγια του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή

«Ήταν μία μεγάλη νίκη, έζησα από την πρώτη μέρα στην ομάδα, μία μεγάλη στιγμή. Ευτυχώς σκοράραμε δύο φορές και πήραμε μία δραματική πρόκριση. Ήταν εντυπωσιακό ότι χιλιάδες κόσμος βρέθηκε μακριά από την Ελλάδα για να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό.

Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για αυτόν τον κόσμο και να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τίτλους και να πετύχει τους στόχους του. Είμαι περήφανος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού».