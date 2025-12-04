Ο Άρης ζητάει αντικατάσταση του διαιτητή και του VARίστα που ορίστηκαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει την αντικατάσταση του διαιτητή, αλλά και του VAR στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (07.12.2025) για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι “…με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή”. Και όλα αυτά, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση κατά της διαιτησίας που είχε η ομάδα στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η ΚΕΔ τοποθέτησε τον elite Σέρβο διαιτητή, Σρντζάν Γιοβάνοβιτς στο ΠΑΟΚ – Άρης. Χρέη VAR στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα έχει ο Ιταλός, Αλεάντρο Ντι Πάολο.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής”.