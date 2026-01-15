Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μίλαν Ράσταβατς, που επιτρέφει στον πάγκο των Αρκάδων μετά το Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Κρις Κόουλμαν χθες (14/01/26) ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αστέρα Τρίπολης και όπως ήταν γνωστό οι Αρκάδες είχαν συμφωνήσει με τον Μίλαν Ράσταβατς για να κάνει τη δεύτερη επιστροφή του στην ομάδα και συνολικά την τρίτη θητεία του.

Η ανακοίνωση των Αρκάδων

«Η ΠΑΕ Αστέρας Aktor ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Μίλαν Ράσταβατς. Ο κ. Ράσταβατς γεννήθηκε στη 1 Νεομβρίου 1973 και κατάγεται από την Σερβία. Ήταν προπονητής της ομάδας μας σε άλλες δύο περιόδους, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022 και από το καλοκαίρι του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Καλωσορίζουμε τον κ. Ράσταβατς και πάλι στην οικογένεια του Αστέρα και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Στο προπονητικό επιτελείο του Αστέρα εντάσσονται ως άμεσοι συνεργάτες του κ. Ράσταβατς ο κ. Γκόραν Σάουλα, ο οποίος εργάστηκε και στο παρελθόν στην ομάδα μας και ο κ. Μίλος Βέλεμπιτ με καταγωγή επίσης από την Σερβία».

Η δήλωση του Σέρβου προπονητή

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα που με έχει σημαδέψει. Δεν είναι ώρα για λόγια, αλλά για σκληρή δουλειά και πράξεις. Πρέπει όλοι μαζί εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και να βγάλουμε την ομάδα μας από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καλώ τον κόσμο του Αστέρα να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια».