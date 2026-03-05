Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, ξέρουμε»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα από τη media day των Πειραιωτών προκάλεσαν την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του για το ντέρμπι της Euroleague «στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν την Euroleague και το θεωρούν σίγουρο. Οπότε τι πίεση έχουν για τη 10η θέση;». Αυτό έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων έγραψε σε story στο instagram «μην μπερδεύεσαι, δεν πιστεύουμε, ξέρουμε», για να απαντήσει στον Έλληνα προπονητή σχετικά με την κατάκτηση της Euroleague. Η ανάρτησή του συνοδευόταν από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου με τίτλο «Εμένα να ακούς».

Η ένταση πριν το ντέρμπι των «αιωνίων» έχει ανέβει ήδη, μία μέρα πριν από το τζάμπολ, με την ατμόσφαιρα και το πάθος των παικτών στο ΣΕΦ να αναμένεται να είναι στα ύψη.