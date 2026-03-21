Ο Εμμανουήλ Καραλής έφθασε τα 8 μετάλλια σε επίπεδο ανδρών για την Ελλάδα

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία για την Ελλάδα και μετά το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, έφθασε τα 8 σε επίπεδο ανδρών.

Μετά το πρώτο του ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Κωνσταντινούπολη το 2023, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει να επιδείξει μία σειρά από κορυφαία άλματα, αλλά και μία τεράστια πια, συλλογή μεταλλίων.

Αυτό ήταν το 8ο συνολικά μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητής σε επίπεδο ανδρών, όντας πλέον και ο μοναδικός Έλληνας αθλητής με τρία μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Από δύο έχουν ο Λάμπρος Παπακώστας, η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλτος Τεντόγλου, που θα δοκιμάσει να… πιάσει τον φίλο του και συναθλητή του, στη δική του αυριανή “μάχη” στο άλμα εις μήκος του Τορούν.

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή

2023 – Ασημένιο μετάλλιο – 5,80 μέτρα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2024 – Ασημένιο – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2025 – Ασημένιο – Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2025 – Ασημένιο – Παγκόσμιο πρωτάθλημα, Τόκιο

2026 – Ασημένιο – Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν