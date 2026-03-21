Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο «άλμα» προς την κορυφή του επί κοντώ και του παγκόσμιου αθλητισμού

Με άλμα στα 6,05 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας και έδειξε ότι βρίσκεται στο… δρόμο για την κορυφή.

Μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει ανεβάσει το “στάτους” του ως αθλητής και πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του άλματος επί κοντώ και ο δεύτερος καλύτερος αυτή τη στιγμή, πίσω μόνο από το Νο1 όλων των εποχών, το ανεπανάληπτο Μόντο Ντουπλάντις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε ανοδική “τροχιά” και μόνο τυχαίο είναι ότι και ο ίδιος έδειξε την αυτοπεποίθησή του για το μέλλον, μιλώντας για παγκόσμιο ρεκόρ.

Έχοντας κάνει πριν λίγες εβδομάδες νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,17 μέτρα και όντας ακόμη στο… ξεκίνημά του, ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να ονειρεύεται ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί στο επίπεδο του Σουηδού φίλου του και ήδη θρύλου του αθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει άλλωστε πια, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας στο άλμα επί κοντώ και στο Τορούν έδειξε ότι δεν είναι καθόλου μακριά από ένα άλμα πάνω από τα 6,20 μέτρα.

Ο άλτης από τον Πύργο Ηλείας άλλωστε, έχει επιδείξει ιδιαίτερη σταθερότητα τον τελευταίο χρόνο, με τη συνεργασία του με τον προπονητή των επιτυχιών, Γιώργο Πομάσκι να του δίνει έξτρα ώθηση στην πορεία του στο παγκόσμιο άλμα επί κοντώ.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο άλλωστε, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πέντε μεγάλους αγώνες με άλματα πάνω από τα 6 μέτρα και σε τέσσερις από αυτούς έχει περάσει και τα 6,05 μέτρα, τα οποία και έκανε για… πλάκα στο Τορούν της Πολωνίας, πριν του στερήσει την ευκαιρία ο Μόντο Ντουπλάντις να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του.

Τα πολύ υψηλά άλματα του Σουηδού παγκόσμιο ρέκορντμαν, ανέβασαν αναγκαστικά τον πήχη πολύ ψηλά, αλλά ακόμη κι έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε ότι μπορεί να… ονειρεύεται περισσότερα.

Τα μεγάλα άλματα του Καραλή τον τελευταίο χρόνο

Μάρτιος 2025 – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (Ναντζίνγκ) – 6,05 μέτρα

Αύγουστος 2025 – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (Τόκιο) – 6,00 μέτρα

Ιούνιος 2025 – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου – 6,08 μέτρα

Φεβρουάριος 2026 – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου – 6,17 μέτρα

Μάρτιος 2026 – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (Τορούν) – 6,05 μέτρα

Παράλληλα, ο Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και σε δύο Diamond League, δείχνοντας ότι από το 2025 και μετά είναι σταθερά πάνω από αυτό το επίπεδο.