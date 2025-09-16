Αθλητικά

Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε το ασημένιο μετάλλιο σε βραδινή έξοδο μαζί με τους συναθλητές του

Οι τέσσερις πρώτοι αθλητές του επί κοντώ πήγαν για ποτό μετά τον τελικό
Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε το ασημένιο μετάλλιο σε βραδινή έξοδο μαζί με τους συναθλητές του

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τους συναθλητές του βγήκαν για ένα πότο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, περνώντας για 12η φορά φέτος τα 6 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε και πάλι στα χέρια του ανίκητου Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30μ. Χάλκινος ήταν ο Αυστραλός Μάρσαλ.

Οι τρεις του βάθρου μαζί με τον τέταρτο Σαμ Κέντρικς βγήκαν για ποτό μετά τον τελικό για να πανηγυρίσουν την επιτυχία τους.

karalis

Στο στόρι που ανέβασε στο Instagram, ο Εμμανουήλ Καραλής ποζάρει χαμογελαστός με τους συναθλητές του, κρατώντας όλοι τα ποτά τους και δείχνοντας ότι ξέρουν να απολαμβάνουν τη στιγμή και εκτός σταδίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo