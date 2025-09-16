Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε το ασημένιο μετάλλιο σε βραδινή έξοδο μαζί με τους συναθλητές του

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τους συναθλητές του βγήκαν για ένα πότο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, περνώντας για 12η φορά φέτος τα 6 μέτρα.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε και πάλι στα χέρια του ανίκητου Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30μ. Χάλκινος ήταν ο Αυστραλός Μάρσαλ.

Οι τρεις του βάθρου μαζί με τον τέταρτο Σαμ Κέντρικς βγήκαν για ποτό μετά τον τελικό για να πανηγυρίσουν την επιτυχία τους.

Στο στόρι που ανέβασε στο Instagram, ο Εμμανουήλ Καραλής ποζάρει χαμογελαστός με τους συναθλητές του, κρατώντας όλοι τα ποτά τους και δείχνοντας ότι ξέρουν να απολαμβάνουν τη στιγμή και εκτός σταδίου.